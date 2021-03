Oggi è la Giornata del malato

LUGANO - "Vulnerabile ma resiliente". È questo il motto della Giornata del malato 2021, che si celebra oggi. Una ricorrenza che assume un sapore diverso, a oltre un anno dallo scoppio della pandemia di Covid-19.

Perché parlare di resilienza? Perché malattie e disabilità non limitano solamente a livello fisico, ma hanno ripercussioni anche sulla psiche. Ma nello stesso modo in cui si rafforza il sistema immunitario, si può farlo anche con la psiche e diventare più resistenti. La resilienza è la capacità di reagire di fronte a traumi e difficoltà; l'atteggiamento di chi va avanti senza arrendersi, nonostante le difficoltà. Come nella tecnologia metallurgica (da cui deriva il termine), la capacità di un metallo di resistere alle forze che vi vengono applicate.

L'Associazione Giornate del malato della Svizzera italiana (AGMSI) ha preparato un filmato. Una serie di testimonianze legate al tema "vulnerabili ma resilienti" accompagnate dalle riflessioni del direttore del DSS Raffaele De Rosa, del presidente EOC Paolo Sanvido, del presidente delle Cliniche private Giancarlo Dillena e del presidente AGMSI Athos Pedrioli. «Superare una malattia o conviverci, ma soprattutto integrarla nel proprio vissuto ci rendono resilienti e più forti».

Anche la Direzione delle cliniche Sant'Anna e Ars Medica ha chiesto ad alcuni pazienti degenti di realizzare un video per entrare virtualmente nelle case dei loro cari che non possono fargli visita. Sulle note di Maxi B: «Tutti voi, tutti noi resteremo in piedi. Quando tutti insieme diventiamo uno non ci batte nessuno».