Accordo tra EOC e Swica

BELLINZONA - Ente Ospedaliero Cantonale e Swica hanno sottoscritto un contratto che disciplina le tariffe per le prestazioni di classe privata e semi-privata. «Siamo soddisfatti - sottolinea l'EOC in una nota in cui rivela l'accordo - sia per il merito sia per il sostegno e la disponibilità manifestati da Swica nel corso delle trattative».

Le tariffe concordate hanno validità a partire dallo scorso primo gennaio e riguardano tutte le realtà dell’EOC: «Sono comprese dunque anche le degenze al Cardiocentro Ticino» del quale, precisa l'Ente, «è stato riconosciuto il valore degli importanti investimenti destinati a questo ambito nel corso degli anni».

L'EOC ritiene questo accordo «una buona notizia sul fronte tariffale» che getta un «luce sulle prospettive finanziarie della sanità cantonale», in un momento particolarmente difficile per la lunga emergenza Covid.

Da parte sua Swica garantisce ai propri assicurati «tranquillità e certezza nella presa a carico, sgravandoli dall’incombenza di dover anticipare il pagamento delle fatture o dall’onere di doversi assumere personalmente una parte dei costi».