71 nuovi casi di Covid-19 in Ticino, anche un decesso

BELLINZONA - 71 tamponi hanno evidenziato un'infezione da Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore in Ticino. Dopo cinque giorni, i contagi giornalieri tornano sopra alle cinquanta unità. Da inizio pandemia, quasi un anno fa, sono 27'245 le persone che hanno contratto il virus nel nostro cantone.

L'Ufficio del medico cantonale segnala pure un decesso, che si somma a quello avvenuto tra lunedì e martedì. Il coronavirus ha finora mietuto 949 vittime tra i ticinesi.

Prosegue invece il calo della pressione sulle strutture sanitarie. Da inizio settimana ci sono state 15 ospedalizzazioni (7 nelle ultime ventiquattro ore), ma 25 dimissioni (9). I pazienti attualmente ricoverati con il Covid-19 sono 93, di cui16 in cure intense.

Sono ben tre le nuove quarantene di classe dichiarate dal DECS: due classi della Scuola elementare di Castione e una classe di Scuola speciale presso Liceo di Lugano 2.



Tio/20minuti

Il miglioramento (rispetto a un mese fa) della situazione epidemiologica porta l'economia a scalpitare per uscire dal mini-lockdown previsto (almeno) fino a fine febbraio. Secondo Luca Albertoni, direttore della Camera di commercio, la situazione potrebbe «sfociare in tensioni sociali difficili da gestire» se non si avrà al più presto un allentamento. Da qui l'appello a scegliere la via della "convivenza" con il virus.

Sono attualmente (dato di ieri) 303 le persone in isolamento con la malattia. 524 si trovano in quarantena.

