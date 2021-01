Covid, la mente sta iniziando a cedere

LUGANO - Tra continue restrizioni, vaccini e mutazioni il Covid-19 ci sta mandando letteralmente in tilt. Dall'inizio della pandemia, mai come in questo momento i nostri nervi sono stati messi a dura prova. La luce in fondo al tunnel? Si vedeva prima di Natale. Poi è subentrata la variante inglese. Con mille incognite correlate.



Di questo e di molto altro parleremo col nostro ospite odierno: Nicholas Sacchi, presidente dell'associazione ticinese degli psicologi.

