Funivia, accesso solo su prenotazione dal 22 dicembre

AIROLO - A partire da martedì 22 dicembre l’accesso alla funivia di Airolo-Pesciüm sarà permesso unicamente con una prenotazione valida, da effettuare tramite il sito www.airolo.ch.

Ciò, riferisce Valbianca SA, è stato deciso per evitare al massimo gli assembramenti dando al contempo la possibilità agli appassionati di trascorrere una bella giornata sulla neve. In questo modo il limite massimo di affluenza sarà fissato a 1000 persone per giorno.

Sarà possibile effettuare la propria riservazione a partire da 48 ore prima della data desiderata. Nella prenotazione bisognerà indicare un numero di cellulare valido (verrà inviato un SMS di conferma). Con la stessa sarà possibile prenotare il posto in cabina anche per gli altri membri del proprio nucleo famigliare (fino a un totale di 5 persone). È però necessario indicare esattamente il numero di persone per cui si vuole riservare il posto.

Valbianca SA sottolinea che un biglietto o un abbonamento stagionale senza prenotazione non danno diritto di accesso agli impianti e che i biglietti senza riservazione non danno diritto ad alcun rimborso.