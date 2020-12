Un ticinese a capo del Centro svizzero per paraplegici

NOTTWIL - Il ticinese Luca Jelmoni lascia la testa dell'Ospedale regionale di Lugano per diventare direttore del Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil (LU). Il 53enne entrerà in carica il 1° agosto 2021.

Jelmoni, riferisce oggi tramite un comunicato la struttura lucernese, sostituirà Hans Peter Gmünder, per il quale scocca l'ora della pensione. L'attuale direttore del nosocomio ticinese è di Pura e ha conseguito una laurea come ingegnere al Politecnico federale di Zurigo.

Il ticinese è anche in possesso di un master, durante il quale si è formato come manager, e ha lavorato per diverse aziende nel settore sanitario. Gmünder era direttore del CSP, una clinica privata con 204 posti letto e 1200 dipendenti, dal 2011.