In Ticino altri 7 morti, 265 contagi

BELLINZONA - Un'altra giornata al fronte. L'ufficio del medico cantonale nel suo bollettino ha registrato altri 265 contagi da Covid-19 in Ticino, nelle ultime 24 ore. Purtroppo 7 malati sono deceduti.

Sale così a 615 il bilancio dei morti dall'inizio della pandemia, a 18 106 quello dei positivi. In totale, i posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali ticinesi sono 351, di cui 42 in terapia intensiva. Il tasso di positività è del 22 per cento (al 3 dicembre).

Anche questa settimana la curva epidemiologica si è mantenuta alta, sopra i 200 contagi - 272 mercoledì - con una leggera flessione lunedì (116) e martedì (195) rispetto al weekend (224 domenica, 219 sabato).

Nelle case anziani si sono registrati 10 nuovi positivi, per un totale di 264 sulla popolazione residente. I dati qui mostrano un calo incoraggiante rispetto ai giorni scorsi, con nessuna nuova ospedalizzazione, 3 decessi (più uno non Covid) e 25 ospiti dichiarati guariti. Nelle scuole cantonali non sono state invece annunciate nuove quarantene di classe.