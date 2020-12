Una prima risposta della Città alla pubblicità dei mercatini di Lugano in quel di Losanna

LUGANO - Cartelloni pubblicitari che invitano a recarsi a Lugano per apprezzarne i mercatini natalizi, in quel di Losanna.

Una trovata che - in piena seconda ondata - non è proprio andata giù a Demis Fumasoli del Forum Alternativo che ha voluto sottoporre il Municipio a un'interpellanza in merito.

In attesa di una risposta formale da parte dell'esecutivo nella giusta sede, la Città si è fatta avanti questa sera con un comunicato con alcune puntualizzazioni a riguardo.

Una replica, quella del Dicastero Cultura, Sport ed Eventi voluta per «chiarire immediatamente alcuni aspetti sollevati, soprattutto per inserire nel giusto contesto la questione», anche «per dare altri elementi di giudizio, visti i molti commenti che circolano sui social e nella rete».

Innanzitutto gli spazi d'affissione, che fanno parte di una serie di spazi gratuiti in Svizzera figli di un accordo Società Generale di Affissioni SA. Il posizionamento dei poster di cui sopra era già stata stabilita a settembre.

In secondo luogo, la tempistica: i manifesti in questione, erano pensate per promuovere non i mercatini natalizi ma piuttosto tutta la stagione invernale luganese (1 dicembre - 6 gennaio 2021): «L’esposizione di tali manifesti scadeva in questi giorni e non è stato possibile disdirla», conferma la Città che ha frenato anche le inserzioni pensate per il web.

Cancellata anche la campagna nella vicina Italia: «È stato invece possibile», continua il comunicato, «disdire il secondo momento, la più consistente campagna promozionale di dicembre in Svizzera e in Lombardia».