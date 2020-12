Pubblicità dei mercatini di Lugano a Losanna in tempo di covid: arriva l'interpellanza

LUGANO - Cartelloni pubblicitari che sponsorizzano le proposte natalizie della città di Lugano. Non in Ticino però, bensì a Losanna. Un fatto che non avrebbe destato preoccupazione in tempi "normali", ma che durante una pandemia fanno storcere il naso. «Il Canton Vaud non sta attraversando un brillante momento per ciò che concerne il coronavirus. A livello statistico, hanno problemi maggiori rispetto al Canton Ticino» si legge nell'interpellanza inoltrata da Demis Fumasoli (Forum Alternativo).

«La volontà di attirare persone dall’estremo opposto della nostra amata Nazione, in un momento così delicato sembra un pugno nello stomaco. Già mal si comprende la volontà di eseguire un mercatino natalizio (forse unica Città in Europa), ma il non voler limitarsi alle sole persone che risiedono nel comprensorio, è dannatamente incomprensibile» prosegue Fumasoli.

Più precisamente il consigliere comunale chiede al Municipio quanto abbia speso per la campagna pubblicitaria, e in quali regioni della Svizzera sia stata lanciata.

