Maltempo, ritardi e soppressioni di treni

LUGANO - L’abbondante nevicata sta causando problemi non solo sulle strade, ma anche sul traffico ferroviario. A causa di uno scambio bloccato tra Cadenazzo e Locarno, diversi treni stanno registrando ritardi. In alcuni casi ci sono state anche delle soppressioni. “Quando uno scambio è bloccato non possono circolare contemporaneamente due convogli” ci ha spiegato il portavoce delle FFS Patrick Walser. Problemi si sono verificati anche a Chiasso dove è saltata la corrente elettrica in stazione, un disguido dovuto ovviamente al maltempo. Anche a Bellinzona, zona San Paolo ci sono alcuni scambi bloccati.

“Eravamo preparati alla neve – spiega il portavoce FFS – ma di certo non possiamo prevedere ogni minimo guasto. Quando c’è una nevicata abbondante è abbastanza naturale che ci possano essere problemi sia sulle strade, sia per quanto riguarda i treni”.