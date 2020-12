I ticinesi comprano casa più in fretta

BELLINZONA - In Ticino c'è più voglia di casa. O così fanno pensare, quantomeno, i risultati di uno studio pubblicato oggi da Homegate.ch. Rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso in Ticino il tempo di vendita di una casa di proprietà è diminuito di 30 giorni - riferisce il portale - un record in Svizzera.

In tutto, dal momento dell'annuncio al passaggio di proprietà in Ticino trascorrono in media 55 giorni (contro gli 85 di dicembre scorso). Anche a Ginevra c'è stata un'accelerazione (-19 giorni a 39) e nel Vaud/Vallese (-13 giorni a 47).

In generale, in Svizzera gli appartamenti di proprietà sono più richiesti che mai. Un anno fa servivano 60 giorni per trovare un acquirente, oggi 52. Lo studio attribuisce il boom della domanda nel terzo trimestre principalmente a due fattori: «Da un lato esso va ricondotto al differimento della domanda nei trimestri precedenti, dall'altro anche a un cambiamento nell'atteggiamento: dopo il lockdown, infatti, vivere in una bella casa è diventato ancora più importante per molti svizzeri».