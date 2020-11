A Bellinzona è comunque Natale in Città

BELLINZONA - Saranno un Avvento e un Natale gioco forza diverso quelli che si apprestano a vivere i cittadini di Bellinzona. La pandemia ha infatti cancellato da Piazza del Sole il tradizionale villaggio di Natale e la sua pista di pattinaggio. Ma il Comune ha comunque diversi regali da far scartare alla popolazione. Luci, musica, concorsi, cinema, parcheggi gratuiti, ma anche trasporto pubblico potenziato: sono queste le grandi novità previste in un'edizione di "Natale in Città" diversa e che verrà vissuta all'insegna «della solidarietà e del sostegno all'economia locale».

Bellinzona si accende - La prima novità riguarda le luci e gli alberi che illumineranno le piazze di ogni quartiere della capitale. «La loro accensione, seppur senza cerimonie ufficiali, avverrà domani», precisa il Municipio in una nota. «Abbiamo inoltre deciso di potenziare l’illuminazione natalizia stradale, con un rinnovo delle luminarie nei quartieri di Claro e Monte Carasso, nonché sulla parte bassa del Viale Stazione a Bellinzona, mentre alcuni giochi di luce verranno proposti alla Collegiata, a Palazzo Civico, in Piazza del Sole a Bellinzona e in Piazza Grande a Giubiasco». Altri quartieri, specifica la nota, seguiranno a tappe nei prossimi anni.

Note liete - Nonostante l’annullamento dei tradizionali mercatini natalizi nei vari quartieri, così come dell’intrattenimento musicale all’interno della tensostruttura in Piazza del Sole, il Municipio intende proporre un’animazione che possa accompagnare i cittadini per le vie della Città nel pieno rispetto delle normative sanitarie in vigore. Un programma d'intrattenimento musicale ambulante farà quindi da sottofondo per chi si sposterà a piedi o in bicicletta tra le vie di Bellinzona e Giubiasco per fare acquisti.

Parcheggi gratuiti - Per favorire i commerci - così duramente toccati dalla pandemia - il Municipio ha sviluppato due iniziative per stimolare gli acquisti e renderli in qualche modo protagonisti di questo Natale. Innanzitutto, la Città, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione dell’Autosilo Piazza del Sole, ha deciso di alzare le barriere di due autosili in occasione delle giornate di apertura straordinaria dei negozi, permettendo così ai cittadini di parcheggiare gratuitamente in centro Città. «Il parcheggio all’Autosilo Piazza del Sole - precisa il Municipio - sarà dunque gratuito l’8 e il 20 dicembre, mentre all’Autosilo Cervia lo sarà il 13 e il 24 dicembre». Per entrambi sono inoltre in vigore delle agevolazioni per chi fosse interessato all’acquisto di una tessera prepagata.

Tempo di concorsi - Viene poi proposto un concorso, interamente gratuito, volto a risvegliare la creatività e lo spirito delle feste e che vedrà premiate le migliori vetrine natalizie di commercianti, negozianti o esercenti dei 13 quartieri della Città. Gli interessati dovranno compilare il modulo di partecipazione (clicca qui per scaricarlo) che dovrà essere ritornato, provvisto di una fotografia della propria vetrina, entro il 2 dicembre. In seguito, dal 4 dicembre al 6 gennaio 2021, le fotografie delle vetrine dei partecipanti – così come il nome, l’indirizzo e il sito web – saranno visibili sul sito della manifestazione e in questo stesso periodo saranno sottoposte al giudizio del pubblico e di un’apposita giuria che decreteranno i vincitori. Tutti coloro che avranno votato la loro vetrina preferita parteciperanno all’estrazione di ricchi premi.

Natale culturale - Per quanto riguarda le attività culturali prenderà il via l’esposizione temporanea a Castelgrande “Storie di fotografia”. Resterà inoltre aperto per tutta la stagione invernale: la sezione storico-archeologica, con una presentazione sintetica di 6500 anni di presenza umana nella regione, e la sezione storico-artistica, che contempla un nucleo di disegni a tempera su carta che in origine impreziosiva il soffitto di una fastosa dimora quattrocentesca del centro cittadino. Infine, per chi è alla ricerca di sfide, l’Escape Room Torre Nera è pronta ad accogliere chi vuole vivere un’entusiasmante esperienza viaggiando nel tempo, tra codici, indizi e oggetti misteriosi che, se risolti correttamente, daranno poi le indicazioni per la via di fuga dalla Castello.