Uno strano messaggio sulle balle di fieno

GRAVESANO - «Fö di ball». Il messaggio, dal significato inequivocabile, ma dal destinatario incerto, è comparso negli scorsi giorni, su alcune balle di fieno, in un sedime a cavallo tra Bedano e Gravesano, di proprietà della chiesa.

Contattato, il prete della Parrocchia santi Petro e Paolo cade dalle nuvole: «Dalla mia finestra la scritta non si vede, non ne sapevo nulla». Ne è al corrente, invece, il Municipio di Gravesano, il cui segretario ci spiega: «Non sappiamo chi sia l'autore e nemmeno a chi si volesse riferire».

Tuttavia il destinatario, seppur non certo, è abbastanza intuibile. O quantomeno ipotizzabile, visto che quella strada (via Danas) porta al centro industriale di Bedano ed è quotidianamente intasata dalle numerose auto dei lavoratori (molti frontalieri) diretti nelle rispettive fabbriche o aziende.

Nel frattempo, il contadino che ha in gestione il sedime sarebbe già stato avvisato (abbiamo provato a contattarlo ma non si è reso disponibile a parlare). In teoria, a breve, il messaggio dovrebbe in ogni caso sparire.

