Anche Bosco Gurin tra i borghi più belli della Svizzera

BOSCO GURIN - Anche Bosco Gurin entra a far parte della ridotta cerchia di Comuni elvetici che possono sfoggiare il Label di "Borghi più belli della Svizzera". Il villaggio Walser raggiunge altre cinque località della Svizzera italiana: Ascona, Morcote, Muggio, Poschiavo e Soglio. Era dal 2016 - viene precisato in una nota - che un borgo della nostra regione non veniva ammesso a questa «prestigiosa rete» che offre una vetrina «a livello o internazionale grazie all’affiliazione alla federazione dei borghi più belli del Mondo e al programma dell’ONU One Planet».

Il villaggio di Bosco Gurin - Fondato nel 1253 da colonizzatori Walser in provenienza dal Vallese, Bosco Gurin è uno splendido villaggio incastonato nella conca della Valle di Bosco, nel Distretto della Vallemaggia. Con i suoi 1'504 m.s.m è il comune ticinese più alto ed è l'unico di lingua tedesca. I suoi 55 abitanti residenti sono attivi principalmente nell'agricoltura, ma anche nel settore turistico: Bosco Gurin è infatti una delle mete sciistiche più apprezzate del Cantone. Gli abitanti di “Gurin" imparano sin da piccoli l'idioma Walser “Ggurijnartitsch" e lo parlano correntemente. Il legame con la cultura e la tradizione Walser sono evidenti oltre che nella lingua parlata, nell'architettura tradizionale fatta di torbe, stalle antiche, Gadumtschi e case tradizionali. Anche i toponimi rivelano la storia di questi colonizzatori delle alpi, con nomi quali Grossalp, Zum Schwarza Brunna, Bann, Martschenspitz e Ritzberg solo per citarne alcuni. Infine non mancano le leggende, come quella che racconta del Weltu, mitico personaggio dai piedi girati al contrario che vive nei boschi attorno al villaggio.

L’antica civiltà dei Walser Il termine Walser significa “vallesani” e designa i contadini di montagna germanofoni, compresi i loro discendenti, che alla fine dell’alto Medioevo lasciarono l’alto Vallese per stabilirsi in altri luoghi dell’area alpina. Sono recensite circa 150 località con insediamenti Walser in sei Nazioni: Francia, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria e Germania. L’associazione “i Borghi più belli della Svizzera” conta sei di questi insediamenti: Bosco Gurin, Simplon Dorf, Ernen e Grimentz (VS), Splügen (GR) e Triesenberg (Liechtenstein). «Il fenomeno di colonizzazione dei Walser riflette l’elevata mobilità nelle Alpi fra il XIII e il XV secolo», spiega il ricercatore associato al Laboratorio di Storia delle Alpi dell'USI Francesco Cerea. «La capacità di adattamento dei Walser al nuovo ambiente, la loro ingegnosità nello sfruttamento del suolo e l’assimilazione lungo i secoli di un patrimonio culturale peculiare, si manifesterà nell’architettura, nelle tradizioni e nella tecnica costruttiva, che hanno reso speciali i loro insediamenti».

L'associazione - Fondata a Lugano nel 2015, l'associazione "I Borghi più belli della Svizzera" si impegna a mettere in mostra i piccoli tesori della Svizzera e del Liechtenstein e a farli conoscere a livello nazionale e internazionale. Oggi l'associazione conta 42 villaggi in quattordici cantoni svizzeri e un villaggio nel Principato del Liechtenstein: Aarburg (AG), Albinen (VS), Ascona (TI), Avenches (VD), Bergün (GR), Bosco Gurin (TI), Brigels (GR), Bremgarten (AG), Büren an der Aare (BE), Eglisau (ZH), Erlach (BE), Ernen (VS), Evolène (VS), Gersau (SZ), Grandson (VD), Grandvillard (FR), Grimentz (VS), Gruyères (FR), La Neuveville (BE), Le Landeron (NE), Lichtensteig (SG), Luthern (LU), Madulain (GR), Morcote (TI), Moudon (VD), Muggio (TI), Porrentruy (JU), Poschiavo (GR), Romainmôtier (VD), Rougemont (VD), Saillon (VS), Saint Saphorin (VD), Saint Ursanne (JU), Schwellbrunn (AR), Simplon Dorf (VS), Splügen (GR), Soglio (GR), Triesenberg (FL), Trogen (AR), Tschlin (GR), Valangin (NE) e Yvorne (VD).

Borghi più belli della Svizzera