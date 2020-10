Ventuno nuovi casi di coronavirus nel weekend

BELLINZONA - 21 nuovi casi di coronavirus in Ticino. È il dato diffuso questa mattina dall'Ufficio del medico cantonale relativo alle ultime 72 ore. Tra venerdì e domenica, di media, sette persone ogni 24 ore sono risultate positive al Covid-19.

Se venerdì mattina le strutture ospedaliere ospitavano un paziente, oggi i ricoverati sono saliti a 4. I dimessi rimangono fermi a 932.

I casi di coronavirus registrati nel nostro cantone da inizio pandemia (25 febbraio) salgono così a quota 3'682.

Il Consiglio di Stato, la scorsa settimana, ha deciso di prolungare (almeno) fino al 19 ottobre le disposizioni valide sul territorio cantonale: assembramenti fino a 30 persone nello spazio pubblico, 100 ospiti nelle strutture della ristorazione in cui il consumo avviene anche in piedi tra le 18.00 e la chiusura con registrazione dei dati e obbligo di mascherina per il personale, obbligo di annuncio (e quarantena) per chi rientra da Paesi con rischio elevato di contagio.