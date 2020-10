Acqua non potabile a Cabbio e Muggio

BREGGIA - L'acqua delle frazioni di Cabbio e Muggio non è potabile. A informare la popolazione è l'azienda acqua potabile di Breggia. Il problema è stato provocato dalle fortissime precipitazioni di queste ore.

L'acqua corrente non deve di conseguenza essere bevuta, ma neppure utilizzata per l'igiene orale, per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie.

I cittadini possono utilizzare l'acqua se fatta bollire per almeno cinque minuti, a condizione che non abbia odori o colorazioni anormali.