LUGANO - Sono venti poltrone tanto scomode, quanto ambite. Più si avvicina il fatidico giorno dell’elezione in Gran Consiglio dei procuratori pubblici, più da Palazzo di Giustizia trasudano veleni o indizi di una battaglia che si sta facendo maledettamente sporca. Questa, di cui leggerete, è l'ultima goccia.

L'sms di Ermani - “La X (nome noto alla redazione, ndr.) pare sia andata bene. Se lascia il Tribunale penale trattamela bene. Se no ricomincio a parlare male di voi”. Questo il contenuto dell'sms di cui si parla nelle stanze della magistratura in questi giorni. Il messaggio compare sul display del telefonino del Procuratore generale Andrea Pagani circa un mese e mezzo fa. Il mittente è il giudice Mauro Ermani, presidente del Tribunale penale. I tempi sono importanti, sono infatti i giorni in cui la commissione esterna degli esperti ha soppesato il valore delle candidature. E tra chi ambisce alla carica di procuratore, c'è anche una collaboratrice stretta di Ermani. «Pare sia andata bene», a giudizio del giudice.

«Se no ricomincio» - Il PG Pagani, da nostre informazioni, non ha risposto all'sms. Al messaggio non è stato dato seguito da ambo le parti. Resta da valutare il contenuto di quello scritto, quantomeno inopportuno. In queste ore nei corridoi di Palazzo di Giustizia circola una versione diversa dell'sms, secondo cui il presidente del Tribunale penale avrebbe scritto "Se no continuerò a parlare male di voi". In realtà la versione è quella citata sopra, "se no ricomincio". Anche qui i tempi sono importanti, perché Ermani non si sta riferendo alle critiche confluite secondo alcuni nei preavvisi recenti del Consiglio della Magistratura. Ma il giudice allude alle sue sfuriate contro i procuratori, durante i passati processi. Sempre in passato e in relazione a quelle critiche il Procuratore generale aveva chiesto ad Ermani di rispettare il lavoro del Ministero Pubblico e i suoi magistrati sempre più sotto pressione per l'enorme mole di incarti.

Mini: «Chiedete a loro» - Dentro il Palazzo di giustizia si fa apertamente il nome di una terza persona che avrebbe letto il messaggio: il giudice Mauro Mini, presidente della Corte dei reclami penali. Da noi contattato, Mini si limita a dire lapidariamente: «Rivolgetevi al mittente o al destinatario». Il giudice, nel contesto sempre più teso, tiene però a precisare un punto in relazione ai preavvisi del Consiglio della Magistratura: «La Corte dei reclami penali non ha formulato nessuna valutazione e nessun giudizio. Si è limitata a trasmettere i dati richiesti del sistema informatico, che però non sono particolarmente concludenti». Le fonti della bocciatura vanno dunque ricercate altrove.

In conclusione - L'sms di Ermani soffia comunque su un focherello già bello vispo di suo. La rielezione dei magistrati, ricordiamo, è stata resa incandescente dalla bocciatura di cinque procuratori uscenti nel preavviso firmato dal giudice Werner Walser, presidente del Consiglio della magistratura. All’origine di quella stroncatura pesantissima, che ora il CdM, un po’ farisaicamente, ridimensiona dicendo trattarsi di «un preavviso non vincolante e non una decisione», ci sarebbero stati - è stato scritto - anche i giudizi critici verso alcuni procuratori da parte del presidente del Tribunale penale Mauro Ermani. L'sms? Qualcuno potrebbe malignare che il giudice ha ricominciato.