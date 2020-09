Cambio di direzione al Corriere del Ticino

MUZZANO - Il Consiglio di Fondazione per il Corriere del Ticino (Cdt) ha comunicato di aver accolto la richiesta di pre-pensionamento dell'attuale direttore Fabio Pontiggia.

Al suo posto, a partire dal 1° gennaio 2021, subentrerà Paride Pelli.

Il presidente della Fondazione Fabio Soldati commenta: «A Fabio Pontiggia vanno i ringraziamenti per il grande lavoro svolto in un periodo non facile per il mondo dei media: nei cinque anni

trascorsi in qualità di direttore si è caratterizzato per la sua professionalità, mostrando inoltre piena e costante sintonia con i valori etici e morali che accompagnano il Corriere del Ticino dalla sua fondazione». Pontiggia proseguirà a collaborare con il Cdt in qualità di editorialista esterno.

Pelli, 44 anni, ha iniziato a lavorare con il Cdt nel 1996. Nel 2012 è stato poi nominato responsabile del settore web e multimedia del giornale. Nel 2016 e 2017 è stato inoltre direttore del settimanale Ticino7 e in seguito, per due anni, responsabile di ticinonews.ch. Pelli sarà coadiuvato nel suo nuovo ruolo dagli attuali vicedirettori Bruno Costantini e Gianni Righinetti.