Bagni di sole in Ticino per la figlia di Pino Daniele

FAIDO - «Devi crescere, imparerai a guardare il cielo, ad inseguire un sogno vero nelle cose della vita». Così cantava suo padre, Pino Daniele. E Sara oggi il cielo lo ha guardato da una prospettiva tutta ticinese. La ragazza, classe 1996, ha infatti postato sul suo profilo Instagram uno scatto dalla cascata della Piumogna, a Faido. "Domeniche alternative" è la didascalia accompagnata alla foto.

Dalle stories della 24enne si evince che si trovava in Ticino con l'amico Leonardo Lamacchia, una delle "nuove proposte" a Sanremo 2017. Lo scatto sul social network è accompagnato dagli sms inviati su WhatsApp alla mamma attorno alle 10: «Sto andando a prendere il sole in Svizzera. Non c'è campo. Ci sentiamo quando rientro in Italia». E Fabiola Sciabbarrasi non si è fatta cogliere impreparata: «Mi raccomando amore, protezione solare totale totale, che in montagna picchia».

Chissà che di Faido non abbia parlato a Sara Daniele la svizzera Michelle Hunziker, da cui la ragazza ha passato la quarantena in compagnia dell'amica Aurora Ramazzotti. Le "nuove Maldive del Ticino" sono (forse) servite.