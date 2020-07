La megatorre energetica sta prendendo forma

ARBEDO-CASTIONE - Una rampa di lancio che farà concorrenza a Cape Canaveral? Oppure un'antenna per trasmissioni interplanetarie? La torre dall'aspetto fantascientifico e alta una sessantina di metri che sta sorgendo in territorio di Arbedo-Castione non è niente di tutto questo. Ma è un rivoluzionario progetto per lo stoccaggio di energia che sta prendendo forma. E che sarà collaudato in Ticino, prima di un seguente trasferimento in India.

Il progetto è quello - come già riferito - promosso dalla Energy Vault SA che prevede lo sfruttamento della forza di gravità per la produzione di energia elettrica. Ma come funzionerà? In sostanza quella torre non è altro che una mega-gru che avrà più braccia per lo spostamento di blocchi di cemento. Il sistema permetterà d'incamerare l'energia sollevando i blocchi, per poi recuperarla in un secondo momento facendoli calare.

Il collaudo ticinese, durante il quale non è comunque prevista la produzione di energia, durerà due anni. La messa in esercizio vera e propria avverrà poi in India.

La Energy Vault e il suo progetto avevano già fatto parlare di sé nel 2018, quando erano stati citati in un tweet di Bill Gates. Il padre di Microsoft aveva infatti lodato l'iniziativa della società: «Eolico e solare non raggiungeranno il loro potenziale fino a quando non miglioreremo sensibilmente lo stoccaggio di energia. Ci sono alcune aziende interessanti che lavorano in questo campo (come Energy Vault)» aveva scritto.