Clorotalonil nei pozzi del Topione

NOVAZZANO - L’Azienda acqua potabile del Comune di Novazzano comunica che, a seguito dell’ultima valutazione del rischio effettuata dalla Confederazione e grazie a nuove possibilità di analisi, il Laboratorio cantonale ha misurato nell’acqua dei pozzi del Topione una concentrazione del metabolita del clorotalonil R471811 con valori compresi tra 0.130 e 0.240 μg/l, che superano i

valori massimi di 0.100 μg/l dell’Ordinanza sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico.

La stessa Ordinanza dispone peraltro che il limite massimo della somma di tutti i pesticidi e loro metaboliti rilevanti contenuti nell’acqua potabile non deve essere superiore a 0.5 μg/l, valore che non è superato.

Come da indicazioni emanate dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV) l’Azienda acqua potabile sta valutando le possibili azioni correttive per abbassare i tenori dei metaboliti presenti al di sotto del valore massimo. L’USAV precisa inoltre che l’acqua è e rimane potabile: i metaboliti del clorotalonil non rappresentano un pericolo immediato per la salute e i consumatori possono continuare a bere l’acqua dal rubinetto.

Situazione precaria - La situazione del Basso Mendrisiotto è però precaria dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico. Anche l’AGE SA di Chiasso, a cui solitamente Novazzano fa capo in situazioni di necessità e per servire la zona industriale, sta riscontrando problemi con l’acqua erogata dal Pozzo Prà Tiro e quindi non può garantire la fornitura di acqua sussidiaria.

Si invita quindi la popolazione ad adottare tutte le misure per un uso parsimonioso dell’acqua potabile. Se la situazione di Chiasso non dovesse migliorare e la disponibilità di acqua dei pozzi del Topione dovesse diminuire non sarà da escludere l’adozione di ulteriori restrizioni.