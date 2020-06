Anche oggi in Ticino 0 contagi

BELLINZONA - In Ticino prosegue il trend del doppio zero, per il terzo giorno consecutivo: nelle ultime ventiquattro ore sono infatti stati nuovamente registrati zero contagi e zero decessi.

È quanto si evince dagli odierni dati sulla diffusione del nuovo coronavirus in Ticino pubblicati dallo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC).

I dati cumulativi dall'arrivo del virus nel nostro cantone (25 febbraio) indicano ancora che sinora sono stati registrati complessivamente 3'315 casi positivi e 348 decessi.

Dall’inizio della pandemia, sono invece state dimesse dalle strutture sanitarie 899 persone, due delle quali nelle ultime ventiquattro ore. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus sono attualmente ricoverate 20 persone: 19 in reparto e 1 in terapia intensiva, di cui 1 intubata.