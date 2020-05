Non solo il Fiore di Pietra, dal sei giugno è riapertura vera

CAPOLAGO - Il prossimo sei giugno - data degli ulteriori allentamenti previsti dal Consiglio federale - coinciderà con la riapertura totale di tutte le strutture turistiche al Monte Generoso. Il trenino tornerà quindi a collegare Capolago alla vetta e pure l'omonimo camping sulle rive del Ceresio riaprirà i battenti. «La stagione estiva è finalmente partita al 10», sottolinea la responsabile del marketing Monica Besomi. «Siamo pronti, motivati e felici più che mai di ricominciare e di accogliere tutti».

Una stagione che parte con un compleanno storico per la cremagliera più antica del Ticino: «Il quattro giugno di centotrenta anni fa la prima locomotiva a vapore partiva da Capolago diretta alla vetta». L'apertura è stata condizionata dalla pandemia. Ma sul Monte Generoso non si è rimasti con le mani in mano. «La pausa, in realtà, è stata solo per i visitatori», racconta ancora Monica Besomi. «La ferrovia e gli addetti hanno lavorato tutto l’inverno per sostituire, come previsto, un terzo dei nove chilometri di binario. Chi salirà a bordo dei trenini sentirà la differenza. Il resto dei lavori sono programmati nei prossimi tre inverni». L’investimento - di oltre 50 milioni di franchi - è finanziato interamente dal Percento Culturale Migros a beneficio del turismo del Mendrisiotto e del Ticino.

Stagione soft - Un antipasto era già stato comunque consumato a partire dal 23 maggio scorso, con il "soft opening". Ora arriva la portata principale, sempre rispettando le regole. «Abbiamo adottato misure molto precise e severe nel rispetto delle prescrizioni sanitarie» - continua Monica Besomi - «e continueremo a farlo anche durante lo svolgimento di eventi eno-gastronomici, musicali, sportivi e per tutte le feste private che i nostri clienti vorranno organizzare al Fiore di Pietra».