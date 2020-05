Approvata l'apertura temporanea delle frontiere per incontrare i famigliari

ROMA - È stato approvato ieri, alla Camera dei Deputati un ordine del Giorno al Decreto Covid-19 con cui si chiedeva di prevedere «l’ingresso temporaneo in Italia dei residenti all’estero per far visita ai propri familiari». A dichiararlo, in una nota congiunta, i deputati della Lega Eugenio Zoffili, Alessandro Vigna e Simone Billi che assicurano: «Vigileremo affinché questo Governo applichi il più velocemente possibile quanto approvato».

Nel comunicato stampa della Lega è riportato anche il testo dell’ordine del giorno approvato, nel quale i proponenti ricordano che con il Dpcm del 26 aprile 2020 il Governo «ha introdotto, a partire dai 4 maggio, diverse e ulteriori disposizioni relativamente all’emergenza epidemiologica in corso da COVID-19 e l’articolo 1, comma 1, lettera A) che consente al cittadino italiano residente in una determinata regione di spostarsi nella medesima per una visita a congiunti, definendo tali spostamenti necessari».

«Invece – prosegue l’ordine del giorno – l’articolo 4 del medesimo decreto vieta ancora ai cittadini italiani residenti all’estero l’ingresso temporaneo in Italia per i medesimi motivi riconoscendolo invece, a norma dell’articolo 5, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative».

Secondo la Lega «la ratio di tale provvedimento non tiene conto delle situazioni di frontiera rappresentate in particolar modo dalla Svizzera ma anche da Austria, Slovenia e Francia, zone in cui storicamente i cittadini italiani hanno spostato la propria residenza anagrafica per ragioni lavorative e familiari ma mantenendo in Italia centri affettivi significativi (genitori figli e altro)».

In conclusione, l’ordine del giorno approvato alla Camera «impegna il Governo ad adottare misure anche di carattere normativo al fine di prevedere per i cittadini italiani residenti all’estero l’ingresso temporaneo in Italia»