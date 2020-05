Clima: la crisi si ricorda anche col covid, ma via radio

LUGANO - Manifestare per il clima, questo venerdì non sarà possibile. O meglio, non nella forma convenzionale. Il movimento Sciopero per il clima si è così attrezzato per trovare una soluzione alternativa in grado di far sentire la propria voce. Anzi, persino capace di amplificarla.

Come? Venerdì 15 maggio si terrà una diretta radio di 12 ore, alla quale parteciperanno più di 30 invitati e attivisti da 5 nazioni diverse. Inoltre il movimento eseguirà due azioni simboliche: «suoneremo l’Allarme Climatica alle 11:59 e, Giovedì o Venerdì (a dipendenza delle condizioni meteorologiche), svolgeremo un'Azione Simbolica a sorpresa a Bellinzona», spiegano.

La diretta radiofonica, su Radio Futuro, si terrà dalle 9 alle 21 e sarà incentrata sulla tematica della crisi climatica. Radio Futuro sarà prodotta in collaborazione con Radio LiMe, la radio studentesca del Liceo di Mendrisio (già conosciuta per una diretta durata 24 ore).

«Durante questa crisi - sottolineano gli attivisti - non possiamo riunirci, ma le nostre voci risuoneranno chiare, richiedendo un'azione politica incisiva ed efficace, non attraverso megafoni ma attraverso microfoni». «La trasmissione - spiegano - coinvolgerà più di 30 invitati: scienziati che parleranno di come questa pandemia influenzerà l’emergenza climatica, economisti che illustreranno come ripartire da questa crisi mettendo le fondamenta per costruire un società sostenibile e attivisti da sei nazioni diverse che ci descriveranno come ci si sente a vivere in un paese nel quale è vietato manifestare».

A Radio Futuro si tratteranno anche tematiche più leggere ma altrettanto interessanti, come la produzione ticinese e la cucina: sul pranzo cucineremo in live insegnando al pubblico delle ricette. Non mancherà una parte più ludica: musica, interazione, giochi radiofonici con premi sostenibili e infine, per salutare i radioascoltatori più piccini, trasmetteremo anche una storia della buonanotte alle 20:20 ca.

La radio sarà divulgata tramite il sito www.radiofuturo.ch, dove sarà possibile interagire con noi inviando messaggi o guardare lo streaming video della diretta.