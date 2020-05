Covid: i poliziotti si lamentano per i turni

BELLINZONA - Anche la polizia è sotto pressione per il Covid-19. Controlli intensificati, lamentele per le multe. Ieri sera, a rincarare la dose è arrivata una decisione del Cantone che è andata di traverso a molti agenti.

Il sindacato Fsfp ha espresso oggi in un comunicato il malumore serpeggiante tra i poliziotti. La pillola amara: una modifica dei turni decisa dall'alto «per far fronte alla situazione straordinaria». Gli agenti, anziché terminare il turno alle 20.00 di sera, potranno lavorare fino alle 22.00. E iniziare la mattina successiva alle 8.00.

«Siamo in attesa di risposte dal Comando» spiega il sergente maggiore Ivano Bodino, presidente della sezione ticinese del sindacato di polizia. «Con questa nuova turnistica verrebbero meno le 10 ore di riposto tra un turno e l'altro, previste per legge. Auspichiamo una soluzione».

La proposta del Cantone è una mezza giornata di congedo, ma al sindacato non va giù. Diversi agenti si sarebbero lamentati, nelle scorse ore. «Se la situazione dovesse proseguire per mesi, sarebbe poco piacevole. Gli agenti in servizio vengono demotivati, in un momento già difficile e di grande stress» conclude Bodino.