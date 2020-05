Nel mirino dell’MPS anche Casa Bianca Maria

LUGANO - Dieci casi di positività al coronavirus tra gli ospiti “sopravvissuti”, un «numero importante» di operatori contagiati, 19 morti. Sono queste le informazioni che il Movimento per il socialismo (MPS) fornisce in merito all’emergenza Covid-19 all’interno della casa anziani Casa Bianca Maria di Cadro. Numeri - soprattutto il decesso del 36% degli ospiti da marzo a fine aprile - che sollevano più di un dubbio, tanto da spingere Matteo Pronzini, Simona Arigoni e Angelica Lepori a inoltrare un’interpellanza al Consiglio di Stato.

L’MPS avrebbe tra le altre cose saputo che «a Cadro le porte della casa anziani non sono state bloccate per tutti alla data indicata dalle direttive cantonali. All’interno della struttura è presente un salone di parrucchiera aperto anche a persone esterne che, così pare, avrebbe continuato a operare fino al 14 marzo». Inoltre, continua, «non è assolutamente chiaro se durante la situazione di crisi e malgrado l’elevato numero di decessi, tutti e tre i medici attivi nella casa anziani fossero operativi» e «se tra i due piani vi sia stata e vi sia un’effettiva ed ermetica separazione. Sia per quanto riguarda gli ospiti che per quanto riguarda il personale». Come per Sementina, viene pure lamentata «una carenza d’informazione verso i parenti degli ospiti».

Il Movimento denuncia anche che gli ospiti sani sarebbero stati divisi «con ritardo» da quelli contagiati. Una situazione che ha colpito in particolare chi si trovava in camera doppia. «Vi sarebbero stati diversi casi in cui gli ospiti che condividevano le camere sono deceduti quasi contemporaneamente», scrive l’MPS.