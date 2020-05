Il passaggio di testimone è avvenuto

BELLINZONA - Il tradizionale cambio di presidenza del Consiglio di Stato si è tenuto, come previsto, nel corso della seduta odierna. Norman Gobbi, direttore del DI, ha assunto la presidenza succedendo a Christian Vitta (DFE) nel secondo anno della Legislatura 2019/2023. Manuele Bertoli, direttore del DECS, ha invece assunto la carica di vicepresidente.

I cinque consiglieri di Stato si sono quindi prestati per la foto ufficiale.

Si tratta di un passaggio di consegne che avviene ogni anno. La carica dura infatti 12 mesi e il presidente non è immediatamente rieleggibile. Un cambio che - come riferito - avrebbe dovuto avvenire a inizio aprile ma che è stato rimandato, per volontà dello stesso direttore del DI, a causa della situazione legata al coronavirus. «Il Governo sta lavorando come una squadra», aveva precisato Gobbi.

Consiglio di Stato