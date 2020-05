Da oggi è Gobbi il presidente del Consiglio di Stato

BELLINZONA - A partire da oggi Christian Vitta, direttore del DFE - lascerà la carica di presidente del Consiglio di Stato a Norman Gobbi. Un passaggio di consegne che avviene una volta all'anno. La carica dura infatti 12 mesi e il presidente non è immediatamente rieleggibile.

La situazione di crisi legata al coronavirus ha rimandato il momento di un mese. Il cambio sarebbe infatti dovuto avvenire a inizio aprile, ma è stato spostato e avverrà nella seduta odierna del Governo. Era stato proprio Gobbi, direttore del DI, a proporre a Vitta di continuare fino a inizio maggio. «È dall'11 marzo che in Ticino vige lo stato di necessità - aveva spiegato in conferenza stampa -. Il Cantone ha già adottato misure straordinarie. Proprio a seguito di questo, ho proposto al presidente di spostare il termine di un mese per il cambio di presidenza. Il Governo sta lavorando come una squadra».

È la seconda volta - la prima tra il 2015 e il 2016 - che Norman Gobbi ricopre la carica di presidente durante il suo mandato quale consigliere di Stato.