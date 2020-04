Il Casinò si sposta online

LUGANO - In tempi di coronavirus ci si organizza come si può. E anche il casinò di Lugano si sposta online. Nella seduta odierna il Consiglio federale ha infatti esteso le concessioni della casa da gioco al diritto di gestire giochi da casinò in linea.

Il casinò di Lugano - come quello di Meyrin - potrà iniziare a operare online non appena la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) gli concederà le necessarie autorizzazioni di gioco.

La possibilità per i casinò di proporre un'offerta online è prevista dalla nuova legge federale sui giochi in denaro entrata in vigore il primo gennaio 2019. Il primo luglio dello scorso anno sono invece entrate in vigore le disposizioni che prevedono la limitazione dell'accesso ai casinò online non autorizzati in Svizzera.

Tra i casinò svizzeri che hanno già ottenuto un via libera ufficiale per operare online ci sono le case da gioco di Davos (GR), Lucerna, Baden (AG) e Pfäffikon (SZ), nonché Berna e Interlaken (BE). Prima che possano mettere in rete la loro offerta, la CFCG dovrà comunque autorizzare ogni singolo gioco.