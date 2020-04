Anatroccoli a spasso per Chiasso

CHIASSO - Una scena curiosa ha fatto fermare molti passanti questa sera verso le 18 fuori dalla Coop di Chiasso.

Forse alla ricerca di cibo, forse incuriosita da qualcosa, forse perplessa dalla diminuzione delle persone in città a causa del Covid-19. In ogni caso, una femmina di Germano Reale è stata vista passeggiare per le strade della cittadina di confine, seguita dai suoi numerosi cuccioli.

Nelle foto e nel video mandateci da un lettore, si vedono i 13 anatroccoli seguire indispettiti le orme della mamma, senza badare all'ambiente circostante. Non è la prima segnalazione di questo tipo che avviene nelle ultime settimane: anche in numerose città d'Italia sono state documentate escursioni di anatre e anatroccoli negli ambienti umani svuotati dai movimenti e dal caos cittadino.

Per questo periodo di isolamento, in cui gli esseri umani non posso andare in gita, sono nuovamente gli animali ad allietarci con la loro presenza venendo in gita dalle nostre parti.

In questo caso comunque, per metterci una nota d'ironia, si può fare uno strappo alla regola per quanto riguarda le misure di distanziamento sociale, chiaramente non rispettata dagli anatroccoli.

Foto Lettore Ticinonline / 20 Minuti