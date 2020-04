Tornano sole e caldo, ma nel weekend non dimenticate l'ombrello

Dopo una parentesi di frescura e piogge, sta per tornare il caldo. Una zona di alta pressione che si sta espandendo sull'Europa centrale, infatti, determinerà tempo stabile e temperature sopra i 20 gradi per i prossimi giorni.

Già a partire da oggi - stando alle previsioni di MeteoSvizzera -, si potrà assistere al graduale passaggio da un tempo ancora in parte nuvoloso a una giornata perlopiù soleggiata. Ma è da domani che che il sole tornerà a splendere in cielo e la colonnina di mercurio inizierà a salire. Le massime arriveranno a sfiorare i 23 gradi per la giornata di venerdì.

Nel weekend - Il bel tempo dovrebbe resistere anche nel fine settimana. Ma torneranno ad affacciarsi alcune velature e nn sarà escluso qualche rovescio nel pomeriggio di sabato, specie verso i Grigioni.

Ancora sole, ma con una tendenza più marcata ai rovesci pomeridiani, è atteso per domenica. Insomma, per chi ha in mente una passeggiata all'aria aperta, l'ombrello è un accessorio da non dimenticare.