Mikron, macro taglio da 110 posti

AGNO - Nei giorni in cui Aiti e gli industriali svizzeri sollecitano una ripartenza del settore, c’è chi riparte sì, ma innestando la retromarcia.

Ad Agno il gruppo Mikron è infatti intenzionato ad effettuare un licenziamento collettivo, ma si potrebbe chiamarlo anche di massa, quantificabile in 110 posti. Si tratterebbe, in pratica, di un taglio di un terzo della forza lavoro, circa 350 posti, impiegata presso lo stabilimento luganese.

La notizia ha cominciato a rimbalzare stamani sui siti finanziari tedeschi, come finaznachtrichten.de, dopo che il gruppo ha annunciato l’avvio di colloqui con i rappresentanti dei dipendenti e le parti sociali.

All’origine del macro-taglio ci sarebbe il crollo della domanda da parte dell’industria automobilistica, alla quale Mikron fornisce macchinari. Il comparto toccato è quello della Divisione Mikron Machining, mentre, come precisa il gruppo stesso in una nota, «il settore utensili di Mikron Tool e il segmento Mikron Automation non sono interessati da tali misure».

Il coronavirus sembra aver accelerato le difficoltà che lo scorso novembre si erano già palesate nello stabilimento di Agno con l’introduzione del lavoro ridotto, seguite a dicembre da 30 licenziamenti. Ora cala la mannaia, mentre la Confederazione sta iniettando denaro nel sistema economico per non farlo collassare. Un aspetto che non mancherà di far discutere.