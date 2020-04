In Ticino 2'271 casi e 141 morti

BELLINZONA - «Pazienza. Responsabilità. Rispetto delle regole». Sono le parole chiave emerse ieri dalla conferenza stampa a Bellinzona. Ripetute come un mantra dal Direttore del DSS Raffaele De Rosa, dal medico cantonale Giorgio Merlani e dal capo dello Stato Maggiore Matteo Cocchi. «Nei giorni scorsi abbiamo notato un allentamento nei comportamenti, ma non è ora di abbassare la guardia», sottolineava De Rosa. Non è il momento perché - come ricordato da Merlani - «sebbene ci sia una piccola tendenza all'assestamento», gli ospedali «non sono mai stati così pieni». I numeri (di ieri) mostrano infatti 396 pazienti ricoverati, 76 dei quali si trovano nel reparto di terapia intensa. Proprio questi numeri devono far riflettere i ticinesi perché «un aumento consistente dei casi farebbe molto male al sistema sanitario». E di conseguenza a tutti noi. «La responsabilità salva vite umane. Fai la scelta giusta, resta a casa» è il messaggio finale lanciato dal Consiglio di Stato e dallo Stato Maggiore.

I dati odierni sono abbastanza simili a quelli degli ultimi giorni e mostrano un (leggero) rallentamento dei contagi. Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi positivi registrati nel nostro cantone sono infatti 76 (ieri erano stati 104). Il numero totale dei contagi - aggiornato alle 8.00 di questa mattina - è quindi salito a 2'271. Cresce, purtroppo, anche il numero delle vittime del Covid-19: i morti sono infatti 141 con altri nove decessi contabilizzati nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano 132).

In Svizzera - Dopo l'avamposto ticinese, il virus sta colpendo con forza tutto il Paese. Le cifre, riportate ieri dall'UFSP, parlano di 17'139 casi accertati (+963 rispetto a martedì) e almeno 378 morti. I dati esibiti da Berna, che fanno riferimento agli annunci di laboratori e medici, presentano però delle discrepanze con quelli forniti direttamente dai cantoni. Questi sono stati raggruppati in una mappa dal dottorando dell'Università di Berna Daniel Probst. Le cifre - aggiornate questa mattina - ravvisavano 17'768 contagi e 488 decessi.

Verso il milione di contagi - I decessi da Covid-19 nel mondo sono più di 47'000 e i contagi si avvicinano ad ampie falcate verso il milione (sono 936'204). I dati sono riportati dalla mappa concepita dalla Johns Hopkins University di Baltimora (Usa) che monitora la diffusione globale della malattia. E proprio gli Stati Uniti sono la nazione che detiene il maggior numero di persone risultate positive al coronavirus (quasi 220'000). «Attraverseremo due settimane molto, molto dolorose», commentava ieri Trump precisando che «avere solo 100'000 morti sarebbe un successo». E se gli USA piangono, l'Europa continua a lottare e piangere per i suoi morti. In italia sono oltre 13.000, mentre in Spagna quasi 9'500. E proprio il Paese iberico ieri ha superato i 100.000 contagi accertati. Le persone finora guarite in tutto il mondo sono oltre 194'000.