Per la valle con il "Santissimo": tre preti contro il Covid-19

Singolare iniziativa dei tre sacerdoti delle 18 parrocchie dell'Alta Vallemaggia. Da alcuni giorni hanno iniziato una processione che porta il "Santissimo" per le vie dei villaggi della regione. Un peregrinare semi solitario (a rigorosa distanza di sicurezza, come richiesto dalle autorità) per pregare affinché il momento delicato legato al nuovo coronavirus termini al più presto.

Don Elia, Don Benedetto (a un certo punto fermatosi perché "over 65") e don Maurizio sono partiti dal Piano di Peccia (Lavizzara), per poi passare a Peccia e Broglio. Nel corso di questo weekend i parroci hanno ripreso il cammino con l'intenzione di passare per Brontallo, Cavergno, Bignasco e via dicendo...



Un'iniziativa coraggiosa e da ammirare. Molto apprezzata dalla gente della zona. Un modo per diffondere un messaggio di speranza alle comunità, dal momento che, fino a nuovo avviso, le celebrazioni in chiesa non si possono svolgere.