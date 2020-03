Vietato agli anziani fare la spesa, cantieri chiusi

BELLINZONA - Un altro giro di vite contro l'epidemia. Il Consiglio di Stato ha annunciato oggi nuove misure per frenare i contagi da coronavirus in Ticino, mentre continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime.

«Un passo ulteriore che comporta importanti limitazioni delle nostre libertà» ha affermato il presidente Christian Vitta in conferenza stampa. «Uno sforzo ulteriore che chiediamo a tutti, cittadini, lavoratori e imprese».

Il governo ha incontrato di nuovo venerdì il medico cantonale e lo Stato maggiore di condotta, in seduta straordinaria. Le misure decretate - illustrate con una conferenza stampa - limitano ulteriormente gli spostamenti dei cittadini, ma anche le attività economiche e in particolare l'edilizia, che dovrà «fermarsi immediatamente» si legge in una nota.

Spostamenti delle persone - La parola d'ordine è: ridurre gli spostamenti «al minimo necessario». Da domani (domenica 22 marzo) e per una settimana. La nota precisa che «è possibile stare all'aria aperta» ma che «vanno sempre rispettate le norme igieniche accresciute e di distanza sociale». Sono proibiti gli assembramenti organizzati o spontanei con più di cinque persone (come già deciso ieri a livello federale). Le violazioni dei divieti possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi.

Anziani a casa - Le persone sopra i 65 anni «sono esortate a rimanere a casa» e devono evitare di accudire minorenni. Negli acquisti, l'invito è di farsi aiutare da parenti o usufruire dei servizi comunali appositamente organizzati (spesa a domicilio). In ogni caso è esplicitamente vietato agli anziani uscire di casa per fare acquisti. Gli over 65 insomma possono uscire di casa «per motivi medici» o per «improrogabili motivi di lavoro» ma anche per svolgere attività motoria.

Il Cantone chiude - Gli uffici cantonali daranno il buon esempio, e rimarranno chiusi fino al 27 marzo «ad eccezione delle attività urgenti». Restano chiusi ristoranti e negozi non alimentari, le strutture ricreative e per il tempo libero, come deciso sabato scorso. Ma anche in campo economico sono previste restrizioni importanti.

Chi resta aperto - La serrata non si applica, ricordiamo, a supermercati e negozi alimentari, mense sociali, servizi di consegne a domicilio, mense negli ospedali e nelle case anziani, mense aziendali, farmacie e drogherie, chioschi, benzinai, banche, uffici postali e agenzie funebri (i funerali possono essere svolti «nella stretta cerchia familiare». Alberghi e campeggi restano aperti ma possono accogliere soltanto «personale legato alle attività permesse» fino a un massimo di 50 persone, personale incluso.

Stop all'edilizia - Dopo giorni di tira-e-molla, alla fine è ufficiale. L'edilizia si ferma. «Le attività nei cantieri devono cessare immediatamente» si legge nella nota del governo «fatti salvi i lavori necessari per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro». Lo Stato maggiore di condotta potrà concedere deroghe «nel caso di un'evidente urgenza o preminente interesse pubblico».

Industria e agricoltura - L'economia non si ferma ma rallenta non poco. Il Consiglio di Stato ha diffuso un elenco dei settori economici che possono continuare ad operare. Eventuali deroghe a singole aziende o a settori specifici sono delegate allo Stato maggiore di condotta. I controlli sul rispetto delle regole sono affidati alla Polizia cantonale e comunale.