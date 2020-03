Lumini, applausi e musica dal balcone: così il Ticino dice grazie a chi è in prima linea contro il coronavirus

Grande partecipazione per il flash-mob nato sui social per sostenere il personale degli ospedali (e non solo)

Tutti alla finestra con lumini (o col meno romantico ma comunque efficace smartphone) per mostrare sostegno al personale sanitario in questi giorni alle prese con l'emergenza Covid-19. E non dimentichiamo gli hashtag di rito: #iorestoacasa e #andràtuttobene.



Nata sui social e girata in tutto il Cantone via WhatsApp, il "flash mob" a distanza, ha trovato un deciso sostegno anche in Ticino. Sono diversi i video arrivatici dai lettori che mostrano applausi, musica e luci simboleggianti la speranza.