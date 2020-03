Il virus in una scuola professionale: allievi e docenti in quarantena

BELLINZONA - Aumenta il bilancio dei contagi in Ticino. Ieri è stato accertato il primo caso in un istituto scolastico: si tratta - ha reso noto oggi il DSS in una nota - di una scuola professionale.

Ad avere contratto il Covid-19 è uno studente. I compagni di classe e alcuni docenti sono stati immediatamente posti in quarantena: resteranno a casa per due settimane, come previsto dal protocollo. Gli altri allievi e docenti dell’istituto invece potranno proseguire normalmente le loro attività.

Le autorità competenti - si legge nella nota - hanno già contattato le persone coinvolte indicando loro le misure previste e spiegando i comportamenti da adottare.