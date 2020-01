È tutto pronto per il nuovo Nebiopoli

CHIASSO - È tutto pronto per il carnevale Nebiopoli di Chiasso, che quest’anno si svolgerà con due settimane di anticipo dal 6 al 9 febbraio 2020. Il villaggio della 60esima edizione sarà molto più grande, animato da ben sei importanti associazioni locali.

Programma - Il Giovedì sera l’apertura verrà concepita per la prima volta come uno show. Assieme al presidente, al Primo Ministro ed al sindaco, alle 21.00 si aprirà ufficialmente la 60esima edizione del carnevale di Nebiopoli. Alle 21.15 show alla Nebio Arena con “Tribal Sound Show”.

Il Venerdì, dopo il corteo dei bambini previsto alle 14.00, sarà interamente dedicato alle Guggen, una prima assoluta per il mondo del carnevale di Nebiopoli. Il corteo notturno delle Guggen offrirà uno spettacolo non solo per le orecchie, ma anche per gli occhi, grazie ai giochi di luce dei vestiti illuminati. Il percorso comprende una parte di Chiasso che generalmente era tagliata fuori dalla manifestazione. Partirà infatti dalla piazza della dogana e terminerà al villaggio.

A seguire notte libera con Dj Joseph B. from Brothers.

Sabato alle 14.00 partirà il 60esimo corteo mascherato. La sera prenderà avvio con il party di Radio Ticino e lo show live di Dj ATJ con “voglio tornare negli anni ’90 con Paps dei Paps’n’Skar”.

Domenica giornata soft: maccheronata offerta, e alle 15.00 ballo dei bambini.

Sempre più green - Nebiopoli ha deciso di utilizzare anche quest’anno i bicchieri rinnovabili. Inoltre al carnevale chiassese saranno bandite le stelle filanti spray, in quanto «inquinanti, nocive, fastidiose, danneggiano i carri, rovinano i costumi e sono odiate dai figuranti». Una scelta non facile in merito ad un gadget che diverte i bambini ma che non piace agli addetti ai lavori.

Durante l’edizione 2020 verranno inoltre effettuate delle verifiche degli articoli venduti dagli ambulanti durante il corteo. Saranno autorizzati solo prodotti con marchio CE ed omologati per la vendita in Svizzera.

Biglietti e trasporti - Il pass per le tre serate costerà CHF 20.- e comprende i trasporti tramite mezzi pubblici.

Dalle 17.00 alle 05.00 delle tre serate del Nebiopoli sarà possibile prendere i mezzi pubblici da qualsiasi parte del Cantone per raggiungere Chiasso e poi rientrare al domicilio durante le feste (secondo normale orario dei mezzi pubblici).

Entrata libera tra le 19.00 e le 21.00 tutti i giorni.

Nella giornata del Corteo (sabato 8 febbraio 2020) sarà possibile acquistare il biglietto TicinoEvent che dà diritto allo sconto del 20% sul biglietto di tutti i mezzi pubblici. Può essere acquistato tramite i distributori di biglietti Arcobaleno (nella categoria "altri biglietti"), ai distributori di biglietti FFS, agli sportelli di vendita o tramite i conducenti di bus alle fermate sprovviste di distributori di biglietti.

Convenzione con gli alberghi e protezione civile - Il Comitato Direttivo ha voluto «portare innovazione a Chiasso». Nebiopoli negli ultimi anni «si era “ghettizzato” tra le sue mura, e questo ora è cambiato» fanno sapere gli organizzatori.

Tre alberghi (Hotel Touring (Mövenpick), Hotel Bahnof Haus e Hotel Zen di Balerna) offriranno al mondo del carnevale camere a prezzo ridotto. I partecipanti al corteo che ne faranno richiesta potranno anche dormire nel bunker della protezione civile.

Ed il Nebiopoli Classico? - Martedì grasso 25 febbraio 2020 l’animazione carnascialesca si sposterà alla Pista del Ghiaccio di Chiasso. Il Comune concederà l’entrata gratuita alla pista. L’idea del corteo da fermo viene rimandata al 2021, e la location potrebbe essere proprio la pista del ghiaccio.

Sicurezza - La gestione della sicurezza al Nebiopoli, per questa edizione totalmente rinnovata, è stata coordinata assieme alla Polizia Comunale, Polizia Cantonale ed al Municipio di Chiasso. Sono stati coinvolti tutti gli enti di primo soccorso:Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto, Corpo Pompieri del Mendrisiotto, Samaritani di Chiasso, Polizia Ferroviaria.

Qualche cenno storico - La prima attestazione storica del carnevale di Chiasso risale al 1559, ed è legata ad un fatto di cronaca. La prima locandina conosciuta risale invece al 1895, dove la manifestazione veniva chiamata semplicemente chiamata “Carnevaa da Ciass”. Poi il nome cambiò in “Festival di Carnevale”. Per la prima volta nel 1925 compare in nome “Nebbia”, che nel 1932 si trasforma in “Nebbia VIII”.