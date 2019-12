La radio digitale entra nella galleria Vedeggio-Cassarate

Musica in auto Caricamento in corso ... In auto ascolti la radio... FM DAB+ attraverso la rete mobile (iTune e simili) Altro [{"keyQ":"q_zz9sct3"}] Vota Risultati In auto ascolti la radio... FM 48% (15 voti) 48% DAB+ 42% (13 voti) 42% attraverso la rete mobile (iTune e simili) 6% (2 voti) 6% Altro 3% (1 voto) 3% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1409217,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"926874","title":"Musica in auto","questions":{"q_zz9sct3":{"a":{"a_j6dgs":"FM","a_92gw":"DAB+","a_zjeobb":"attraverso la rete mobile (iTune e simili)","a_glwgh7":"Altro"},"q":"In auto ascolti la radio...","t":"0"}}}

BELLINZONA - In viaggio in auto tra Airolo e Lugano, ascoltando ininterrottamente la radio. Ma proprio nel momento in cui va in onda la propria canzone preferita, si imbocca la galleria Vedeggio-Cassarate… e la radio resta inesorabilmente muta. Questo è quanto accade tuttora agli ascoltatori di emittenti disponibili esclusivamente in DAB+, poiché il segnale digitale attualmente non è disponibile nel tunnel in questione.

Ma la situazione è destinata a cambiare. Il Consiglio di Stato ha infatti di recente approvato un credito per l’introduzione del DAB+ anche nella Vedeggio-Cassarate. Si tratta di 270’000 franchi, che prevedono inoltre l’installazione di impianti di trasmissione digitali anche nella galleria cantonale di Ascona. Nei due tunnel la copertura DAB+ sarà disponibile a partire dall’autunno del 2020. E saranno diffusi i programmi dei gruppi SSR SRG e Digris (quest’ultima trasmette nel nostro cantone anche la neonata emittente “20 Minuten Radio”).

Sull’asse autostradale ticinese, che è invece di competenza della filiale bellinzonese dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), la radio digitale è entrata in tutti i tunnel di lunghezza superiore ai trecento metri già lo scorso autunno. Gli impianti necessari per la ritrasmissione del segnale erano stati installati nelle gallerie lungo il tratto dell’A2 tra Airolo e Chiasso, come pure nei Grigioni sull’A13 e sull’A28. L'USTRA si dovrà occupare anche della Mappo-Morettina, in quanto dal prossimo 1. gennaio il tunnel passerà nelle mani della Confederazione.

Altre emittenti d'oltre San Gottardo - Nel frattempo in diversi comuni ticinesi stanno spuntando domande di costruzione per impianti di trasmissione di SwissMediaCast (SMC), operatore che da oltre un decennio oltre San Gottardo gestisce cinque reti digitali per la diffusione di 47 emittenti. Nel dicembre del 2017, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) le aveva attribuito una concessione anche per il Ticino. Nel corso del primo trimestre del prossimo anno, SMC intende attivare la diffusione delle emittenti lungo l’autostrada A2. «Molte stazioni radio della Svizzera tedesca - scriveva allora l’UFCOM - sono richieste anche in Ticino, in particolare lungo i principali assi stradali dal San Gottardo o dal San Bernardino fino a Chiasso».

La fine della radio FM nel 2024, o forse prima - Con il continuo ampliamento delle reti DAB+ su tutto il territorio elvetico, si fa sempre più prossima la disattivazione del segnale analogico FM. I relativi trasmettitori dovranno essere spenti entro la fine del 2024. Ma il definitivo passaggio al DAB+ potrebbe avvenire già nel 2022, come anticipato negli scorsi mesi dalla SonntagsZeitung. Dopo la Norvegia, la Svizzera sarà poi il secondo paese al mondo ad aver completato il passaggio dalla radio analogica a quella digitale.