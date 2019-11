Col digital parking “esplode” il costo del parcheggio

Parcheggi Caricamento in corso ... Di solito il parcheggio lo pago con... la moneta la carta di credito un'app (Twint, Parkingpay, EasyPark...) Altro [{"keyQ":"q_ffg89c"}] Vota Risultati Di solito il parcheggio lo pago con... la moneta 72% (744 voti) 72% la carta di credito 3% (35 voti) 3% un'app (Twint, Parkingpay, EasyPark...) 24% (245 voti) 24% Altro 2% (16 voti) 2% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1403709,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"910253","title":"Parcheggi","questions":{"q_ffg89c":{"a":{"a_i367ff":"la moneta","a_h6zoq":"la carta di credito","a_f7j5rq":"un'app (Twint, Parkingpay, EasyPark...)","a_w8ax8":"Altro"},"q":"Di solito il parcheggio lo pago con...","t":"0"}}}

LUGANO - Per il parcheggio gli spiccioli ormai non sono più necessari. Con la recente diffusione di Twint e Parkingpay, anche in Ticino per il pagamento della sosta sono sufficienti pochi clic sullo schermo del proprio smartphone. Ma attenzione, ora c’è un’ulteriore app che rischia però di gonfiare il conto. Stiamo parlando di EasyPark, un sistema presente in diversi paesi europei, e che da alcune settimane si può utilizzare anche a Lugano e in altre località ticinesi.

Il sistema in questione prevede infatti un supplemento di 19 centesimi all’ora. A Lugano, a titolo d’esempio, si arriva pertanto a pagare fino al 38% in più per la sosta. È il caso delle aree di parcheggio con tempo massimo di 240 minuti, che prevedono una tariffa di 50 centesimi ogni 60 minuti. Normalmente la sosta di quattro ore viene a costare due franchi. Se pagata con EasyPark, il conto finale sarà invece di 2 franchi e 76 centesimi (come detto, il 38% in più). Per le altre aree di sosta cittadine l’incremento massimo è invece del 12,7%.

«Lo sviluppo è costoso» - «EasyPark è un prodotto premium con usabilità eccellente e diverse funzioni aggiuntive» ci spiega Reto Schläpfer di Digital Parking, l’azienda che in Svizzera propone Parkingpay e EasyPark. E giustifica: «Lo sviluppo è costoso, quindi viene riscosso un supplemento». A differenza di Twint e Parkingpay, EasyPark (che permette l’addebito diretto dalla carta di credito) fornisce per esempio anche informazioni sulla probabilità di trovare un parcheggio libero e sul tempo d’attesa da mettere in conto. «Per noi Parkingpay e Twint sono un servizio di base. E riteniamo che almeno un canale digitale debba essere gratuito. Ogni automobilista è poi libero di scegliere la soluzione più adatta a lui».

Ma un supplemento del 38% non è troppo? Non secondo Schläpfer, che tuttavia ammette: «Percentualmente può risultare molto, ma in assoluto l’importo è relativamente piccolo». Insomma, «se l’usabilità è buona e permette anche di trovare più velocemente un parcheggio, si tratta di un’offerta attrattiva». E il nostro interlocutore assicura che il supplemento non è una commissione per il pagamento con carta di credito, bensì una tassa per l’utilizzo delle diverse funzioni di EasyPark».

Anche per utenti dall'estero - E l’app in questione è disponibile anche in altri paesi europei (in Italia si può per esempio utilizzare a Roma). Per questo motivo la Città di Lugano sottolinea - nel Preventivo 2020 - che «con il sistema EasyPark si consente il pagamento della tassa di parcheggio anche all’utenza estera europea». Utenza che non ha la possibilità di utilizzare app elvetiche come Twint e Parkingpay.

A Lugano per ora il pagamento elettronico riguarda soltanto le soste temporanee. Ma la Città intende puntare anche alla digitalizzazione di tutti i permessi di parcheggio (zona blu, abbonamenti autosili, autorizzazioni speciali, autorizzazioni di deroga alla segnaletica e zona pedonale), «con l’obiettivo di rendere più immediato e di facile comprensione il processo di ottenimento degli stessi». Un potenziamento che porterà a uno «snellimento delle procedure burocratiche» come pure a «evidenti benefici per l’utenza».