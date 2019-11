Da ieri sera è clima natalizio, ma non per tutti sono rose e fiori

LUGANO - Ormai è un appuntamento fisso: per i luganesi l’accensione della facciata della Manor vuol dire entrare ufficialmente nel clima natalizio. E così è stato ieri sera quando il grande magazzino si è illuminato a festa. Tantissimi in piazza a fare il countdown e ad aspettare l’evento.

Ma le tante persone che erano lì erano davvero tutte appassionate del Natale? Con sorpresa abbiamo scoperto che in molti l’hanno definita una fonte di stress, di incontri e uscite fatte più per dovere che per piacere… in fondo è Natale e bisogna essere buoni e accontentare tutti. E poi ci sono quelli che l’hanno definita una festa commerciale e niente più, un momento dove il portamonete si svuota più velocemente che in altri periodi degli anni dovendo fare regali a familiari e amici.

Ma c’erano anche coloro che si elettrizzano all’accendersi delle prime luminarie. Quelli del motto “a Natale si è tutti più buoni”, quelli dei cenoni in famiglia e quelli della costruzione dell’albero natalizio già a metà novembre: un po’ come Michelle Hunziker che già nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver realizzato il suo albero di Natale. «Dite che è presto? Noi lo facciamo da sempre a metà novembre, ci divertiamo ed entriamo già nel mood natalizio», ha spiegato in un video pubblicato nelle sue Instagram Stories.