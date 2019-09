Swiss sui voli cancellati: «Siamo in stretto contatto con Adria Airways»

AGNO - Diciotto voli da e per Zurigo cancellati in poco più di quarantotto ore. E numerosi passeggeri Swiss che hanno dovuto ripiegare sul treno o su altri collegamenti aerei in partenza dagli scali milanesi. Una situazione, questa, dovuta a un problema tecnico, come ci conferma anche la compagnia nella mani di Lufthansa. Ma è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: a seguito di queste e altre cancellazioni, la direzione di Lugano Airport ha infatti chiesto a Berna di intervenire, perché «così non si può andare avanti».

«Ci dispiace molto per i disagi subiti dai viaggiatori» dice una portavoce di Swiss, interpellata da tio/20minuti. «A causa di un problema tecnico all’aeromobile del nostro partner wet-lease Adria Airways (che mette a disposizione velivoli ed equipaggi, ndr) - spiega - negli scorsi giorni sono stati cancellati più voli: l’aereo era a terra e non ne erano disponibili altri».

A Swiss è nota la situazione del collegamento tra Lugano e Zurigo, operato appunto dalla compagnia slovena Adria Airways. E afferma di essere «in stretto contatto» con quest’ultima.