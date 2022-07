«Basta sanzioni, la Svizzera deve tornare neutrale»

Nella misura in cui la Confederazione applica le sanzioni, partecipa a misure coercitive contro una parte in guerra, in questo caso la Russia. Ma la neutralità prevede proprio il contrario, stando a Blocher. Se la Svizzera preserva in maniera credibile la propria neutralità può, secondo l'ex consigliere federale, rivestire un ruolo particolare nel preservare la pace mondiale, come dimostra l'incontro a Ginevra tra Joe Biden e Vladimir Putin nel giugno del 2021.