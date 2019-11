Ueli Maurer in Croazia

ZAGABRIA - Il presidente della Confederazione Ueli Maurer si è recato oggi in Croazia per incontrare la presidente Kolinda Grabar-Kitarović e altri responsabili politici.

La visita, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento federale delle finanze (DFF), si iscrive nella prospettiva della presidenza del Consiglio dell'UE che la Croazia eserciterà per la prima volta nel primo semestre del 2020. I colloqui si sono pertanto incentrati su tematiche di politica europea.

Maurer si è congratulato con la Croazia per la presidenza e ha sottolineato come un continente forte e dinamico sia nell'interesse di tutti. L'accordo istituzionale con l'UE sarà una delle priorità dell'agenda politica 2020, come ribadito da parte elvetica anche in Croazia.

La visita del presidente della Confederazione, che fa seguito a quella della presidente croata a Berna, testimonia le ottime relazioni tra i due Paesi. Attualmente in Svizzera vivono 30'000 Croati e 50'000 Svizzero-croati con doppia cittadinanza.