BASILEA - Roche lancia un nuovo test rapido per il coronavirus: a metà febbraio un tampone nasale per individuare l'antigene Sars-CoV-2 sarà disponibile nei paesi che accettano il marchio CE.

Questo esame è meno fastidioso per i pazienti rispetto al tampone "classico". Il campione può essere prelevato anche dai pazienti stessi, scrive Roche in un comunicato diramato in serata. A seconda delle norme in vigore nei vari paesi, potrebbe comunque essere richiesta una supervisione medica. Oltre al fatto che il test è meno invasivo, questo metodo può anche contribuire a ridurre il rischio per gli operatori sanitari, aggiunge il gigante farmaceutico.

Roche ha ricevuto l'approvazione del marchio CE. L'azienda basilese offre già diversi test per il coronavirus, fra cui un test rapido degli anticorpi lanciato a luglio e uno degli antigeni disponibile da settembre. Anche il nuovo test sarà offerto in collaborazione con SD Biosensor, che sta attualmente preparando una domanda di approvazione di emergenza negli Stati Uniti.