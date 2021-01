Ecco perché mezza Svizzera utilizza Twint

Acquisti Caricamento in corso ... Hai Twint? Sì No Di solito come paghi i tuoi acquisti? Con Twint Con Apple Pay o Samsung Pay Con un altro metodo di pagamento mobile Con carta di credito o di debito In contanti [{"keyQ":"q_lcxkve"},{"keyQ":"q_yfds0i"}] Vota Risultati Hai Twint? Sì 72% (159 voti) 72% No 28% (61 voti) 28% Di solito come paghi i tuoi acquisti? Con Twint 25% (55 voti) 25% Con Apple Pay o Samsung Pay 5% (11 voti) 5% Con un altro metodo di pagamento mobile 3% (6 voti) 3% Con carta di credito o di debito 54% (118 voti) 54% In contanti 14% (30 voti) 14% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1485416,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1110538","title":"Acquisti","questions":{"q_lcxkve":{"a":{"a_qsvc3g":"Sì","a_zk7vol":"No"},"q":"Hai Twint?","t":"0"},"q_yfds0i":{"a":{"a_qsvc3g":"Con Twint","a_tbovr":"Con Apple Pay o Samsung Pay","a_rln26j":"Con un altro metodo di pagamento mobile","a_gz0vjs":"Con carta di credito o di debito","a_07xx8":"In contanti"},"q":"Di solito come paghi i tuoi acquisti?","t":"0"}}}

ZURIGO - Nei negozi, online o semplicemente tra amici: oltre il 40% degli svizzeri utilizza Twint. L'app per i pagamenti con lo smartphone ha infatti raggiunto tre milioni di utenti, come emerge da uno studio dell'Università di scienze applicate e arti di Lucerna (HSLU).

L'attuale successo del cosiddetto mobile payment è dovuto anche alla pandemia di coronavirus: se lo scorso febbraio erano state registrate cinque milioni di transazioni, a settembre erano invece dieci milioni. Alla fine dell'anno in Svizzera oltre 551 milioni di franchi erano stati trasmessi con Twint.

Più diffuso di Apple Pay - E il mobile payment, secondo gli autori dello studio, continuerà a prendere piede. A settembre del 2022 si potrebbero registrare circa 30 milioni di transazioni al mese. La maggior parte via Twint. D'altronde, già oggi l'app ha conquistato tre quarti del mercato elvetico.

Eppure in Svizzera sono disponibili anche altri prodotti analoghi, quali Apple Pay (dal 2016) e Samsung Pay (dal 2017). Ma nessuno dei due è ancora riuscito a conquistare i consumatori. «Twint può essere collegato direttamente al conto bancario, così come avviene con una carta di debito. È un aspetto che piace agli svizzeri» spiega Marcel Stadelmann dell'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW).

Per Apple e Samsung Pay è invece necessaria una carta di credito. Un metodo di pagamento, quest'ultimo, su cui molti hanno delle riserve (c'è chi non controlla la correttezza delle uscite o non ha sufficiente disciplina nelle spese). Inoltre, i due sistemi in questione funzionano soltanto sui dispositivi di Apple e Samsung.

Tuttavia, l'impiego di una carta di credito con Apple e Samsung Pay comporta anche dei vantaggi, tra cui - per esempio - la possibilità di raccogliere miglia da spendere in voli. Per alcuni utenti questo è un motivo che li ha spinti a scegliere tale metodo di pagamento. «Inoltre, Apple e Samsung Pay possono essere utilizzati anche all'estero».

E si contano anche altri vantaggi: «Si tratta di sistemi più veloci e più facili da utilizzare, quando si tratta di effettuare un acquisto» afferma ancora Stadelmann. Il pagamento avviene infatti direttamente avvicinando il dispositivo al terminale. Mentre con Twint gli utenti devono di solito inquadrare un QR-Code o attivare Bluetooth.

Molto richiesti i pagamenti tra utenti - Twint risulta particolarmente apprezzato per i pagamenti diretti tra utenti, i cosiddetti trasferimenti peer-to-peer. Secondo lo studio della HSLU, durante lo scorso anno il 41% delle transazioni è stato effettuato in questo modo. Si tratta di un servizio su cui tuttavia l'azienda non guadagna nulla. Apple e Samsung Pay vengono piuttosto impiegati per i pagamenti nei negozi.

Stadelmann è comunque convinto che anche in futuro Twint sarà l'app per i pagamenti preferita dagli svizzeri. Questo anche per il fatto che le banche per molto tempo non hanno adottato né Apple né Samsung Pay. «Per questo motivo Twint è quindi già più diffuso». Anche sistemi di pagamento come Paypal e Revolut potrebbero non riuscire a recuperare Twint.