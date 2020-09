Mobilezone lancia Jusit, marchio per smartphone usati garantiti

ZUGO - Mobilezone ha annunciato il lancio di Jusit, un marchio per smartphone usati: il primo in Svizzera, stando alla società zurighese attiva nei servizi legati alla telefonia e a internet nonché nella vendita di cellulari.

Gli smartphone vengono controllati, se necessario ricondizionati e reinseriti nel ciclo di vendita, consentendo di risparmiare le materie prime e le emissioni necessarie per produrre un nuovo smartphone, spiega Mobilezone in un comunicato odierno. Il ricondizionamento degli smartphone ne prolunga la durata di vita di 2-4 anni: l'offerta viene ritenuta perfetta per tutti coloro a cui sta a cuore uno stile di vita sostenibile o che sono alla ricerca di un'alternativa conveniente per un secondo apparecchio.

Gli apparecchi Jusit provengono dal programma di scambio di Mobilezone: la clientela può restituire i vecchi smartphone in ciascuno dei 120 negozi Mobilezone e ricevere un importo corrispondente al valore di scambio.

I clienti svizzeri hanno spesso riserve sulla qualità e la funzionalità degli smartphone usati. Per dare sicurezza ai clienti, Mobilezone ha deciso di introdurre un marchio proprio con direttive estremamente rigorose: ogni apparecchio deve superare il test del produttore originale e funzionare come nuovo. Ogni esemplare viene sottoposto a un'accurata cancellazione dei dati e pulizia da parte di tecnici certificati e su tutti gli apparecchi vengono installati gli ultimi aggiornamenti software.

In tutti gli smartphone vengono inoltre montati solo componenti originali. La preparazione è a cura di Mobiletouch, una consociata di Mobilezone al 100%: si tratta della più grande officina per smartphone della Svizzera ed è partner di riparazione certificata di Apple, Samsung e Huawei. Jusit offre una garanzia di un anno e un diritto di resa illimitata di 14 giorni.

Gli apparecchi sono offerti in tre classi di qualità: quelli "come nuovi" non hanno pressoché segni di usura; i "molto buoni" possono presentare segni minimi di usura, ma non percepibili e a malapena visibili; gli apparecchi della terza classe di qualità, "buoni", possono presentare lievi segni d'usura percepibili anche al tatto. È disponibile un ampio assortimento di apparecchi dei marchi Apple, Samsung e Huawei.