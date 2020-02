Macché data di scadenza? Lidl introduce l'etichetta "Spesso buono oltre"

WEINFELDEN - Con l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare, Lidl ha deciso di stampare su alcuni prodotti di marca propria la dicitura "Spesso buono oltre". Figurerà sotto la data che indica il termine minimo di conservazione, ovvero quella riportata come "Da consumarsi preferibilmente entro".

«Una parte dello spreco alimentare è determinata dalle date di scadenza», fa notare Larissa Gerhard di Too Good To Go, movimento impegnato contro gli sprechi di cibo con cui Lidl collabora. «Molti consumatori non conoscono la differenza tra i termini "Da consumare entro" e "Da consumare preferibilmente entro": ci rallegriamo molto quindi che Lidl Svizzera abbia deciso di aggiungere questa dicitura sui suoi prodotti», aggiunge.

In una nota, la catena consiglia ai propri clienti di verificare se i prodotti siano ancora consumabili dopo la data minima di conservazione. La regola è: «Osservare, annusare, assaggiare, gustare».

Come ricorda l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Usav), l'indicazione "Da consumare entro" è riservata agli «alimenti particolarmente sensibili, che presentano il rischio di moltiplicazione di germi patogeni o di formazione di sostanze nocive» (carne fresca, prodotti salmistrati pastorizzati nella confezione, formaggi molli e freschi, panini, pizze fresche, piatti pronti freschi e pastorizzati, prodotti di pasticceria e insalate e germogli preconfezionati). "Da consumare entro" è quindi l'unica vera e propria data di scadenza.

La dicitura "Da consumare preferibilmente entro", invece, interessa la maggior parte degli alimenti e indica che «il consumo è privo di rischi anche dopo un certo periodo di tempo dal termine minimo di conservazione, a condizione che il prodotto sia inodore e non presenti anomalie dal punto di vista estetico e gustativo». Alimenti tipicamente indicati con "Da consumare preferibilmente entro" e quindi mangiabili anche dopo la data riportata sono i preparati di carne a lunga conservazione interi e affettati (salame, prosciutto crudo, ecc.), burro, yogurt, quark, formaggio grattugiato, uova, succhi di frutta, lievito, paste per dolci.