Parla Mister Swisscom: «La panne di gennaio? Non doveva succedere»

BERNA - Signor Schaeppi, Swisscom aumenta il proprio utile, allo stesso tempo ha però meno fatturato. Questo significa che Swisscom è diventato più caro?

«No, a causa del forte crollo dei prezzi nelle attività di telecomunicazione è calato anche il fatturato. Ma questo lo compensiamo con una migliore efficienza e con Fastweb».

L’anno scorso lei e i suoi colleghi della Direzione avete ricevuto un salario più basso, come mai i vostri bonus sono calati?

«Il sistema degli obiettivi di Swisscom è molto ambizioso, e nel mio caso specifico l’obiettivo che ci eravamo prefissati per il fatturato non è stato raggiunto, e per questo motivo è diminuito anche il mio bonus».

Questo la infastidisce?

«No, questo è il nostro sistema basato sugli obiettivi. Generalmente Swisscom ha chiuso l’anno in modo positivo e con risultati stabili. Io sono soddisfatto dei risultati raggiunti, e anche del mio salario».

Ha già dichiarato nella conferenza stampa che le aspettative dei clienti sono aumentate, e che essi non accettano che un servizio non funzioni più per qualche minuto. Però ad inizio anno a causa di una panne l’intera rete di telefonia fissa in tutta la Svizzera è mancata per più di un ora. Non è un inizio di annata positivo, non trova?

«Sì, per il guasto vorrei scusarmi, non è ciò a cui ambisce Swisscom. D’altra parte negli ultimi 3 anni abbiamo ridotto del 40% i nostri minuti “di guasto”, la nostra rete è quindi molto più stabile. Comunque questo mostra che l’aspettativa dei clienti è che la nostra rete funzioni sempre e comunque, e questa è per noi una motivazione a raggiungere quest’obiettivo».

Riguardo al non funzionamento della rete fa riflettere soprattutto la situazione in cui non è possibile effettuare una chiamata d’emergenza. Ha dovuto avere a che fare anche con la politica, ne è preoccupato?

«Sì, naturalmente questo non dovrebbe mai accadere, e per questo necessitiamo di soluzioni ridondanti. Non c’è nessuna garanzia che tutto funzioni sempre al 100%. Per questo è necessario avere delle soluzioni alternative. Comunque esistono già oggi delle alternative alla rete telefonica fissa, chiunque oggi possiede un cellulare».

Parliamo rapidamente di uno dei temi più importanti del 2020, il 5G. Ma quanto è grande la copertura in Svizzera al momento?

«Noi di Swisscom abbiamo al momento una copertura di rete del 90%, in ogni caso questa è una prima generazione di 5G, ora aspettiamo i cellulari che supportano questa rete. E comunque dovremo continuare a migliorare la rete, questo perché il 5G ha diverse fasi, che necessitano nuove antenne e condizioni quadro adeguate».

Come è stato possibile effettuare una copertura così ampia senza andare incontro ad alcuna interferenza politica?

«Siamo riusciti a raggiungere il 90% di copertura perché abbiamo utilizzato le vecchie postazioni, in combinazione con la vecchia tecnologia. Se però vogliamo usufruire del potenziale della nuova tecnologia, abbiamo bisogno di altre condizioni quadro».

E quanti clienti usano già la rete 5G?

«Al momento chiaramente sono ancora pochi, ma sono sicuro che nel corso del 2020 molti più clienti utilizzeranno il 5G, anche solo per il fatto che arriveranno tanti nuovi cellulari».